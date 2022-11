Twitter gaat geld rekenen voor blauw vinkje

Authenticiteit kan je niet kopen. Het is triest als Twitter gewoon niet weet welk account echt is en welk account een robot. Kortom het is geen oplossing voor het probleem, want als de robot betaalt krijgt hij gewoon ook een blauw vinkje! Dat Musk Free Speech wil siert hem. Maar vrije meningsuiting hoort een uitgangspunt te zijn die niet te koop is. Oftewel Elon is op de weg terug en zal snel door andere platformen worden ingehaald. Dit speeltje gaat het 40 miljard kosten. HN