Renault wil EV-tak naar de beurs brengen - media

Een vreselijk slecht plan omdat het puur en alleen gemotiveerd is door het verschil in waardering dat wordt toegekend aan traditionele autobouwers en elektrische autobouwers. Vanuit operationeel oogpunt is het contraproductief om het winstgevende ICE deel te scheiden van het verlieslatende BEV deel. Het zal waarschijnlijk dan ook om een deelbelang gaan, waarbij ze geld van investeerders ophalen voor het BEV deel tegen een overgewaardeerde prijs. Betekenisloos dus. De BEV bubbel zal de komende jaren aardig leeg gaan lopen, en dan zullen ze de tegen die tijd boze minderheidsaandeelhouders wel weer uitkopen. Dit hele spel hebben we in de mediawereld al eerder gezien. Viacom en CBS, Fox en Newscorp. Dat wordt allemaal weer teruggedraaid omdat het complete nonsens is.