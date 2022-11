Core Laboratories verlaat Amsterdamse beurs

Jaren geleden heb ik core lab in mijn porto gehad, echt rijk ben ik er niet van geworden en ik denk dat dat voor vele core lab beleggers geldt!!

Het was van de week best weer een heftige beursweek, toch gebeurde er op weekbasis niet zo heel veel, de aex kwam uit op een plusje van 0,65%, dat kon ik toch iets beter ik boerde 2,5% vooruit, de winstmotor was bij mij opnieuw die leverancier van vloeibaar goud; shell, gisteren schreed hij even het voorportaal van 30€ binnen, 1tje minder, maar toen ging hij bij velen toch weer in de verkoop, voor snelle jongens van veelal luchtkastelen, wij geloven niet erg in die vroegtijdige house, alles wijst er op dat we eerst door een diep putje moeten, de basis van al die optimisten is gewoon flinterdun, de rally van gisteren was de hoop dat china misschien in het voorjaar de corona maatregels versoepelt, nu, door zo'n fundament, zak je bij de minste tegenslag, finaal doorheen!!

Daarom blijven wij voorlopig zitten, waar we zitten en gaan voor de veilige still going strong olie en gas reus shell, die almeer zijn partijtje mee speelt op de groene markt en daar ook toenemend in investeert!!

Het goud was van de week voor die centenboer ing, omdat ze zo heel weinig aan hun trouwe spaarders geven, vielen de cijfers mee en kiezen ze voor moderne aandeelhouders beloning; eigen aandelen inkoop, dat resulteerde in een plus van 10,16%, nu trouwe spaardertjes het zal waarschijnlijk nog wel 10 jaar duren, voor je dat op je spaarrekening krijgt, toch maar eens overwegen om ingeetjes te kopen!!

Chip wil niet omhoog bij stijgende rentes, besi kwam net groen, asml en zeker asmi bleven zwaar voor het rode sein steken, onterecht natuurlijk, want die chip boeren kunnen temet met Musk wedijveren, over wie de meeste knaken bezit!!

Dat Dalm spul, oud en zeer zeker papieren metaal, in de vorm van aandelen, gingen als een raket, amg accellereert net zo snel als een electric car, die pluste +14,19%, aperam kwam net over de helft +7,36% en de zeer zware arcelor is natuurlijk iets trager, maar toch nog leuk snel +4,98%, Dalm vertrouwt de boel niet en verkoopt zoveel mogelijk binnenkomend oudijzer, als dat voor een goede prijs kan, ik hecht aan het oordeel van topman Aaike 10x meer waarde, dan aan die stromannetjes op de beurs, een enkele goede analist uitgezonderd!!

Kpn moet eigenlijk in deze gevaarlijke beurstijden garen kunnen spinnen, maar nee de massa gaat voor elke strohalm en duikt zeer fors in heel veel gebakken lucht, kpn bleef voor de groene schrap steken -0,11!!

Nu sinteremop op komst is kon post nl wel het groene tapijt bereiken +1,27%, toch blijf ik somber; kopen bij 1,25€!!

Die matrassenruimer renewi, had er al heel wat en maakte er groene soep van +1,3%!!

Vandaag snoei en knotspul opruimen, mijn boonstokken knotwilg werd topzwaar, de straffe oostenwind, vorige week deed hem een beetje overhellen, toen heb ik maar gauw zijn langste manen afgeknipt[ gezaagd]!!

Morgen genieten van de fijnste dag van de week, geen gezwoeg en geploeter om een paar centen, maar heerlijk leven van eeuwig rijkmakende genade van mijn HEILAND, die HIJ gratis wegschenkt aan straatarme zondaren, die HEM er nederig om komen vragen, met Psalm 116 zeggen we; elk hef met mij de lof des HEEREN aan, als er wat bovenstemmers zijn, dan klinkt die lof Hemels!!

Maandag moet ik eerst nog maar eens zien of die optimistische beursband weer niet lek stoot en gedeeltelijk leeg loopt, daarom blijf ik zitten waar ik zit en dat is ath, ik kom pas in beweging, als er eerst eens een goede fundering voor dat luchtkasteel wordt gemaakt, als ouwe rauwe bouwvakker weet ik, dat daarmee alles staat of valt!! SJALOOM!!