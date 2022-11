Video: hoge rente maakt aandelen steeds onaantrekkelijker

Update 03 november 2022: Bij de presentatie van de 3-e kwartaalcijfers 2022 laat OCI weten voornemens te zijn om in april 2023 een tussentijds dividend uit te keren van 3,50 euro per aandeel. OCI heeft ook in het derde kwartaal van dit jaar de omzet en de resultaten op jaarbasis fors zien aantrekken, wat leidt tot een flinke afname van de schuld en een stevige dividendvergoeding voor aandeelhouders.

Oci heeft op 31.10.2022 reeds een kapitaaluitkering verstrekt van 3,55 euro per aandeel.

Samen is dit 7,05 euro. De koers is vandaag gesloten op 39,02 euro.

Conclusie 18% rendement in de vorm van kapitaaluitkering en dividend.

Daar kan geen enkele spaarrekening of wat dan ook tegenop.