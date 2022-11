Beursupdate: AMG en ING schieten omhoog op rood Damrak

AMG komt van boven de 40 toen er sprake was van een IPO van Lithium. Nu wordt dat een aparte entiteit vanaf 1-1-2023.

Projecten draaien prima op schema; schuld binnen grenzen; winst en dividend. Nieuwe fabriek in Duitsland voor EV alsmede de doorontwikkeling van hun LIVA-batterij gaan nog een hoop koerswinst, winst en dividend opleveren, is mijn stellige overtuiging.

Nu Lithium (AMG is volgens mij enige bedrijf op de Amsterdamse beurs dat een lithium-mijn heeft) een aparte afdeling wordt, komt er misschien wel bijzondere interesse vanuit… vul maar in.