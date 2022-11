Bloomberg: VS en Nederland bespreken exportrestricties voor China

quote: Red_ schreef op 3 november 2022 10:26: Productie had nooit zo massaal uitbesteed moeten worden aan China, want door reversed engeneering hoop kennis gestolen.

Belangrijke bezittingen verkopen aan landen buiten Europa zoals havens had nooit toegestaan mogen zijn.



Dat moet je bij onbetrouwbare landen niet doen. Domme fout net als het gas afhankelijk zijn van een Rusland.

Productie had nooit zo massaal uitbesteed moeten worden aan China, want door reversed engeneering hoop kennis gestolen.Belangrijke bezittingen verkopen aan landen buiten Europa zoals havens had nooit toegestaan mogen zijn.Dat moet je bij onbetrouwbare landen niet doen. Domme fout net als het gas afhankelijk zijn van een Rusland.

In mijn ogen is het kwaad al geschied .Vooral Dutsland heeft veel teveel blindelings vertrouwen in de ChineesDe politiebureaus aanwezig in gans Europa is een heel duistere gegeven .Men moet China echt wantrouwenBlijkbaar leert men niet uit het verledenDuitsland met de Russen ??????????