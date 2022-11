Berenberg verhoogt koersdoel AMG

Lithium wordt de nieuwe “olie”. Per 1-1-2023 wordt dat een aparte entiteit. Lijkt mij voor de energietransitie een aantrekkelijk overname-snoepje te kunnen worden. Bouw nieuwe fabriek in Duitsland verloopt volgens schema (goed voor de EV!)

Andere projecten, o.a. met Shell en in het Midden-Oosten zijn volgens mij zeer veelbelovend. Ohio2 in de VS gaat ook lekker.

Het verhaal m.b.t. de LIVA- batterij klinkt ook goed.

AMG maakt winst en betaalt dividend.

Het is beetje een OCI-verhaal: investeren, JV aangaan, nieuwe fabriek in Duitsland bouwen, inmiddels al een tijdje winst maken die nog flink gaat stijgen, schuld binnen de perken gehouden. Ratio’ s zijn nog erg laag (EV/Ebitda bijvoorbeeld), nog wel.

Vanmiddag conference-call. Kijk eerst maar even op de site AMG-NV.COM