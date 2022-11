Wall Street fors lager gesloten

De bubble was al doorgeprikt en sommigen hoopten dat t niet zo is. Maar ook na vandaag is duidelijk dat ruim 12 jaar gratis geld een behoorlijke prijs heeft. Met dank aan ECB en FED betalen we nu de rekening voor jarenlang helikoptergeld.

Beter short dan long zou ik zeggen, voorlopig geen plussen op de borden.

Ook de huizenmarkt is al in mineur, in USA nog sterker dan hier, maar ja die lenen zich ook nog meer klem dan wat wij doen.

Als je nog liquide bent dan kun je nu nog snel een verzekering sluiten.