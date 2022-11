Update: Fed verhoogt rente opnieuw met 75 basispunten

quote: Lepre Chaun schreef op 2 november 2022 19:28: En die gekken hier gaan hier een bijna 1 % naar beneden en in de USA hangen Ze de vlag uit .

En die gekken hier gaan hier een bijna 1 % naar beneden en in de USA hangen Ze de vlag uit .

Er komt best een keer een moment dat ook jij begint te snappen hoe de financiële en economische markt met elkaar verweven zijn.We gaan met zijn allen bloeden voor al het gratis geld van de laatste jaren. Over en uit is het. Inflatie enkel te beteugelen met een hogere rente, en geloof mij, we zijn er nog lang niet.We gaan het zien, ook in 2023!!!!