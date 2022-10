Drukke week met cijfers, inkopers en Fed

Eindejaarrally? Of toch niet?



Ruim twee weken geleden, 17 dagen om precies te zijn op donderdag 13 oktober, noteerde de AEX 611. Velen denken en zijn van mening dat deze koersduikeling die dag, het verwachte zgn. capitulatie- en eindpunt markeerde van afgelopen koersdalingen dit jaar. Dit op basis van langjarige statistische gegevens. Na een daling volgt er logischerwijze herstel met hogere koersen. Vanaf AEX 611 volgde het herstel tot boven AEX 670. Een snelle rekenaar komt uit op ca. 10% in relatief korte tijd. Overigens is het ingezette herstel voor een aanzienlijk deel als gevolg van terugdraaien van eerder ingenomen shortposities, afwikkelen van short AEX futures en het aanbieden van gekochte putopties, die partijen hadden ingenomen als hedge op hun aandelenbezit, maar dit terzijde.



Veelal zijn partijen van mening dat november een gunstige maand is en wellicht het startpunt kan zijn voor een heuse eindejaarrally! Over het algemeen is november inderdaad een positieve beursmaand, echter de huidige omgevingsfactoren verschillen aanmerkelijk in vergelijk met voorgaande novembermaanden. We hebben o.a. door geopolitieke spanningen met Rusland te maken met energieschaarste, oplopende inflatie, hogere rentetarieven- met verder oplopende rentetarieven, hoge hypotheekrente (5%!), dalende koopkracht, dalend consumentenvertrouwen, dalende economische vooruitzichten, verhoogde kans op een recessie, kans op meer werkeloosheid, lager verwachte omzet- en winstcijfers voor bedrijven. Daarnaast zijn we de afgelopen jaren verwend geraakt door het ruimhartige stimulerende beleid van de centrale banken met kwantitatieve verruimingen en opkoopprogramma’s, kortom ‘gratis geld’ welke zijn weg heeft gevonden naar de financiële markten. Dit keer missen we dus een aantal factoren die november 2022 als haussemaand ondersteunen.



Dan nog even de spagaat waarin Jerome Powell zich in bevindt. Oplopende inflatie bestrijd je o.a. met het verhogen van rente. Hij was- en is hierin nog steeds vrij stellig in, echter het gevaar van een te snelle verkrapping in korte tijd is dat het beurzen in een duikvlucht kan doen belanden. Om reden dat het collectief effectenbezit in Amerika erg groot is, zou dat directe gevolgen kunnen hebben voor de vermogensposities van Amerikanen, maar ook het consumentenvertrouwen kunnen aantasten hetgeen een sterkere dan gewenste groeivertraging in de hand zou kunnen werken. Vanzelfsprekend zal een aanpassing- of vertraging c.q. verlaging van zijn verkrappingsbeleid zorgen voor (te)sterk stijgende aandelenmarkten en verder oplopende inflatielevels. Algemeen wordt aangenomen dat Powell nog niet klaar is met het verhogen van de rente in Amerika. Tot die tijd blijven beurzen grillig en zeer lastig te voorspellen.



De AEX technisch nog even. 50% van de hoog AEX 736(4 aug.) met het laagtepunt AEX 611(13 okt.) geeft als berekend koersdoel AEX 674. Tevens zien we bij (1) en (2) in de grafiek de koers van de AEX een stukje boven het 50-daags voortschrijdend gemiddelde uitkomen. Wellicht gebeurt dat komende week zie -> (3) op de chart, ook weer. Zeker als we in beschouwing nemen dat de laatste handelsdag van oktober morgen is, en de volgende dag, 1 november, de ‘eerste dag van de nieuwe maand stortingen’ naar de markt komen. Dan zijn alle positieve items wel verwerkt in de koersen. Wat rest zijn vele aanhoudende onzekerheden in combinatie met minder rooskleurige vooruitzichten. Daar horen doorgaans geen hogere koersen bij. Ik houd dan ook rekening met een neerwaartse draai, wellicht al komende week, voor de AEX.



Good luck, Jelle Trader



Bijlage: AEX Chart