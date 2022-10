Correctie: Wall Street koerst af op lagere opening

quote: Sorong schreef op 28 oktober 2022 15:18: [...]

Welke getallen kloppen niet?

De indicatoren VS op de homepagina die kloppen niet. Dat is kwalijk. Het is misleidend.

De data-voorziening van de IEX homepage is dramatisch slecht. Indices kloppen vaak niet of staan altijd op 0, grafiekjes doen het niet (horizontale streep of blanco) of lopen achter. Slotstanden van bijv. Wall Street, DAX, Brent en WTI zijn ALTIJD fout, etc. Onbetrouwbaar! Al jaren, maar bij IEX interesseert het niemand.