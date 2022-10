AEX vlak van start na cijferregen en plannen Aegon en ASR Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 664,87 punten, terwijl de Midkap 1,3 procent won. Onder de hoofdaandelen won Shell 1,5 procent na cijfers. Aegon was echter koploper na de bekendmaking van de overname van Aegon Nederland door ASR Nederland met een koerswinst van 9 procent. Unilever zag een outlookverhoging beloond met een koerswinst van 0,6 procent, terwijl de outlookverhoging van Unibail-Rodamco een klein verlies opleverde. In de AMX won ASR Nederland ook bijna negen procent. Flow Traders klom bijna 10 procent na cijfers. Corbion steeg na cijfers licht, terwijl Arcadis juist wat inleverde. In de AScX won Pharming 4 procent na een kwartaalupdate. Wereldhave steeg 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

