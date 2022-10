FD: ASR Nederland wil Aegon Nederland overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASR Nederland koopt het Nederlandse dochterbedrijf van Aegon. Dit schreef het Financieele Dagblad donderdag op basis van bronnen. ASR zal de overname financieren door nieuwe aandelen uit te geven en wordt hierdoor de tweede verzekeraar van Nederland, na NN Group, aldus de krant. De Vereniging Aegon, die de continuïteit van Aegon moet waarborgen, zou naar verluidt al hebben ingestemd met de transactie. Aegon heeft onder topman Lard Frieze de laatste jaren een reeks van desinvesteringen doorgevoerd in kleinere landen. De verzekeraar, die een meerderheid van zijn omzet uit Amerika behaalt, zou zich willen concentreren op grote markten als de VS en China. ASR zou dankzij de overname naar een waarde van circa 10 miljard euro groeien. Volgens het FD wordt de deal later vandaag bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

