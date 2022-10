Hogere resultaten Apple verwacht Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het vierde kwartaal van zijn lopende boekjaar vermoedelijk hogere resultaten behaald, terwijl de markt benieuwd is naar de impact van de hoge inflatie en de sterkere dollar. De techreus opent donderdag nabeurs op Wall Street de boeken. Maandagavond kondigde Apple al een prijsverhoging aan van zijn Apple Music en Apple TV+ streamingdiensten. Bij het openen van de boeken over het derde kwartaal afgelopen zomer, zei Apple te rekenen op een negatief valuta-effect van 600 basispunten op de omzetgroei in het vierde kwartaal. Het bedrijf zei toen ook dat het consumentengedrag nog niet werd beïnvloed door de mondiale economische vertraging. Voor het vierde kwartaal rekenen analisten geraadpleegd door FactSet op een winst per aandeel van 1,27 dollar, tegenover 1,24 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet komt vermoedelijk uit op 88,8 miljard dollar, tegenover 83,4 miljard dollar een jaar eerder. Circa de helft van de omzet komt uit de verkoop van iPhones, die de markt inschat op 43,4 miljard dollar in het vierde kwartaal, tegenover 38,9 miljard dollar een jaar eerder. Eind september meldde persbureau Bloomberg dat Apple de productie van zijn nieuwe iPhone 14 niet verder zou opvoeren, omdat de vraag niet sterk genoeg toenam. De Pro-versie van het toestel was wel in trek, aldus Bloomberg. Volgens marktkenners is het de vraag of de iPhone 14 minder populair is als gevolg van het economische klimaat of het simpelweg betekent dat consumenten eerder voor de Pro kiezen. Analisten van Bernstein stellen dat het vierde kwartaal van Apple normaliter niet zo spannend is maar de toelichting en een eventuele outlook zijn dat zeker wel, vooral gezien het huidige economische klimaat. Verder voorspellen analisten voor het vierde kwartaal een omzet van 7,7 miljard dollar uit de verkoop van iPads en 9 miljard dollar uit de verkoop van Mac-computers. In het vierde kwartaal van het boekjaar 2021 verkocht Apple voor 8,3 miljard dollar aan iPads en 9,2 miljard dollar aan Macs. Bij wearables wordt op een licht hogere omzet van 8,9 miljard dollar gerekend, terwijl de omzet uit diensten zou zijn gestegen van 18,3 naar 20,1 miljard dollar. Bron: ABM Financial News

