Citi: prijsverhoging Apple goed nieuws voor UMG

Deutsche Bank: - koopaanbeveling,

- best presterende aandeel in de muzieksector, maar zeggen het verderop als internetaandeel te volgen; vreemd, want daaronder verstaan we toch meer andersoortige bedrijven,

- muziek waarschijnlijk de meest defensieve subsector, lees: veilige haven(?) ( sub van internet??) in woelige tijden,

- maar verlagen koersdoel om later veilig te kunnen zeggen, dat ze het ruimschoots “goed” gezien hadden? We hebben namelijk al hoger gestaan en sindsdien zijn er belangrijke grote rechten aangekocht. Kosten gaan nu eenmaal voor de baten uit.

Ruimte dus om bij te kopen.