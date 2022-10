Prijzen koopwoningen stijgen opnieuw minder hard

Ik vind dit zo’n ontzettend onzinnig artikel. Wat heb je er aan dat september 22 vergeleken wordt met september 21. Dat is onzin. Wat ik wil zien is de gemiddelde absolute waarde van de huizenprijzen maand na maand. September 22 kan hoger liggen dan september 21 maar daar kan ik niet op anticiperen. Wat was de absolute gemiddelde waarde per maand, want ik wil zien dat de prijzen in september LAGER lagen dan in augustus. Ik wil zien dat ze in augustus lager laten dan in juli. Dat vertelt het echte verhaal dat de prijzen aan het zakken zijn. Dat ze nog hoger liggen dan een jaar geleden daar heeft helemaal niemand wat aan.