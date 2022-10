Enorm drukke week met cijfers blue chips

AEX in Twilight Zone



De AEX en overige (internationale)indices tonen een nerveus- en beweeglijk beeld. Voornaamste reden is de hoogte van de huidige 10 jaarrente. Daarnaast bepaalt het verwachte rente pad welke ‘de markt’ inschat voor komende periode, het verloop van aandelen, obligatie- en Indexkoersen. Immers een oplopende risicovrije rentevoet is onbetwist de grootste reden van achterblijvende of dalende (dividend genererende) aandelenkoersen. Voor groeiaandelen ligt dat overigens gevoeliger. Het principe is vergelijkbaar met het fenomeen communicerende vaten. Koersveranderingen zijn verklaarbaar om reden dat Institutionele beleggers (pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen enz.) efficiëntie- rendementsmodellen hanteren. Conclusie: Als de consensus een hogere toekomstige rentestand inprijsd, dalen recht evenredig aandelenkoersen.



Inmiddels is een inverse rentecurve een feit, immers, de 2 jaarrente noteert boven de 10 jaarrente, wat mogelijk een indicatie kan zijn voor toekomstige lagere economische groei welke wellicht uitmondt in een recessie. Inflatie gecorreleerde Amerikaanse en Europese data en aanhoudend hoge energie- en voedselprijzen tonen geen of in beperkte mate daling aan wat direct verlammend werkt op aandelenprijzen. Tevens heeft het invloed op de kosten, omzet- en toekomstige winstenverwachting van beursgenoteerde bedrijven tot gevolg. Aanhoudende inflatie- en hoge rente heeft ook gevolgen voor hypotheekbezitters, en ligt het gevaar voor hogere looneisen op de loer. Al met al niet direct een prettige omgeving om positief te blijven voor beleggen in aandelen en obligaties. Zolang de verschillende centrale banken voornemens zijn rentes opwaarts aan te passen, is het aannemelijk dat aandelen en indices achterblijven of dalen. De historie leert dat de Standaard and Pour 500 pas gaat bodemen na de laatste verwachte renteverhoging .



Kort de AEX nog even. De opleving van AEX 611 verleden week naar AEX 650+ is voor een groot gedeelte het gevolg van het afwikkelen van de opgetuigde shortposities (gekochte putopties c.q. short futures door derden, o.a. publiek, vermogensbeheerders enz.) welke retour professionele handel kwam. De handel koopt de putoptie- of short future (short delta’s) terug van derden en neutraliseert dit door aankoop mandjes of aandelen (long delta’s). Het gevolg is een sterk opverende koers om voornamelijk positie technische redenen. Vraag is dan ook wat na de beruchte oktobermaand, komende november voor beleggers in petto heeft! Vooralsnog houdt de AEX 632 voorlopig keurig, en vinden de 1e weestand rond AEX 654 met een uitloop naar AEX 670. Echter, de eerder besproken zwaarwegende factoren rente en winstverwachtingen en mogelijke op handen zijnde recessie kunnen zomaar roet in het eten gooien! Tijd om de kwaliteit maar ook de kwantiteit van het belegde vermogen in balans te brengen met de aanhoudende onzekerheden.



Bijlage: AEX chart.



Good luck, Jelle Trader