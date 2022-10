Beursupdate: AEX op Wall Street

Ja, ook de vrijdag update geeft het weekbeeld weer; de chippers gaan door het dak, ik zet er alsnog een vraagteken bij, dat grenzeloze beursoptimisme deel ik niet, je kan diep medelijden hebben met de Oekrainers, zij moeten grotendeels zonder gas, water en licht de winter in, bewerkstelligt door de meest wrede beul die er is, die het waagt om te zeggen dat hij vecht tegen de neo nazi's, de nazi's waren hooguit kwajongens vergeleken met zijn gruwelijke tirannie!!

Toch wil ik er op wijzen dat veel mensen en bedrijven ook bij ons een giga moeilijke winter krijgen, ze weten eenvoudigweg niet meer hoe ze de touwtjes aan elkaar moeten knopen!!

Van de week lukte dat bij mij nog aardig op de beurs, al moest ik de aex met zijn zware chip bezetting voor laten gaan, die pluste 3,17%, ik ruim 2,5% erbij!!

Besi wist met matige cijfers en vooruitzichten, toch als een raket te stijgen +16,34%, het typeert het hele beursverhaal, op het ogenblik, er is heel weinig verband tussen beurskoers en bedrijfsprestaties!!

Eentje waar je die relatie wel kunt zien is post nl, de storm op de pakketten en postmarkt tekent zich heel duidelijk af in de almaar dalende koers, mogelijk dat Sinteremop en Kerst nog nog een kleine keer ten goede gaan brengen, nu scheerde hij rakelings langs mijn koersdoel van 1,50€, ik verlaag het met een kwartje, want ik vrees dat post nl de bodem nog niet heeft gezien, als hij bij mijn nieuwe koersdoel aanbeland, dan wordt hij natuurlijk wel heel koopwaardig, bij opknappend beursweer!!

Renewi ging vet groen van de week, nadat de koersband voor de helft was leeg gelopen, +3,07%, in die koersdaling tekent zich ook de prijs van oud papier af denk ik, die is door de midden gegaan, 5c/kg nu!!

Het zwarte witwas bankje kon toch van de week ook toveren met groen +4,84%, niet gek voor die witteboord criminelen van ing!!

Metaal profiteert van de dalende gasprijs denk ik, alles stond groen, amg lentegroen, arcelor ook leuk, mijn fonds, aperam had de minste kleur, maar ook nog altijd +5,26%, topman Aaike, bij Dalm, vertrouwt net als schrijver dezes, de situatie niet en verkoopt zoveel mogelijk, als dat voor een goede prijs kan, de kans op lagere prijzen is vrij groot!!

Lest, best, topspeler shell, zat niet in de voorhoede, +2,48%, maar als hij komende donderdag nu eens net doet als die amerikaanse olie dienstverlener, dan kan het toch nog een dik feestje worden van de maand, we houden de moed er maar in, het kan zomaar toch nog meevallen, na die lagere verwachtingen!!

Vandaag uitgebreid dobbelen en feest vieren, het hoge noorden komt bij pa en moe verjaardagsdagsfeest vieren, van dochterlief, als klimaat vriendelijk gezin, voorkomen we daarmee, dat veel vakmannen naar het hoge noorden moeten vertrekken, bovendien komen de noorderlingen full electric!!

Morgen mogen we weer feest vieren, met de vrolijk opgaande blijde schare onder het WOORD, stof tot blijdschap geeft dat WOORD in alle levens omstandigheden, zeker wij, hebben reden tot dankend zingen, waarmee we dat WOORD op de schoonste wijze willen omlijsten!!

Maandag komt de ouwe lichies fabriek met cijfers, zo te zien vrezen veel beleggers het ergste, vrijdag kreeg hij het zoveelste pak slaag, ik kijk er niet raar vanop als hij zijn dubbelcijferigheid verliest, ik blijf in deze gevaarlijke beurstijden in mijn veilige beurshaven shell, temeer omdat waterstof met spoed interressanter wordt!!, SJALOOM!!!