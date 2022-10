Deutsche Bank zet ASML op kooplijst

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft na de kwartaalcijfers van ASML het advies voor het aandeel verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 525,00 naar 550,00 euro. Dit bleek donderdag uit een rapport van Robert Sanders.

Na de recente koersdruk biedt ASML momenteel "een veel gezonder instapmoment", aldus de analist.

Hoewel de markt wellicht onder druk staat, heeft ASML volgens Sanders geen moeite om zijn machines weg te zetten. Klanten willen zelfs liever sneller dan later worden beleverd. Dat bekent volgens de analist dat ASML in 2023 de omzet substantieel zal zien stijgen, ondanks dat de investeringen in de sector in apparatuur voor de productie van wafers vermoedelijk met 20 procent daalt.

De orderportefeuille van ASML kan volgens Sanders een flink stoot aan. "Dat betekent dat het bedrijf op koers blijft voor een winst per aandeel van 28 euro in 2025." En dat zorgt dat de koerswinstverhouding voor dat jaar, door een koersval dit jaar van bijna 40 procent, is gedaald van 25 naar 14.

"Zelfs als we rekening houden met hogere rentes, is dit een veel aantrekkelijker instappunt dan een jaar geleden. We verhogen van Houden naar Kopen", aldus Deutsche.

Het aandeel ASML sloot woensdag in Amsterdam na vrijgave van cijfers ruim 8 procent hoger op 436,50 euro.