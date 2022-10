Credit Suisse verlaagt koersdoelen ASML en ASMI

quote: Orchidee schreef op 17 oktober 2022 12:27: De bodem moet dus nog komen, maar toch is er een koopadvies. Oftewel, de belegger mag nog even meebloeden.

Gaan de marktrentes afvlakken of zelfs al dalen, dan hebben we de bodem al gezien. Mijn nergens op gebaseerde gevoel is dat we nog 1 keer een tegenvaller krijgen met de inflatie die nog niet ingeprijsd is; het naijleffect is te groot, en dat dus de bodem pas begin 2023 gaan zien. Daarna zal de recessie het winnen van de inflatie verhogende factoren, wat voor chippers anno 2023 minder gevolgen gaat hebben voor de omzet/winst gezien de doorstijgende vraag die hooguit tijdelijk minder snel stijgt.