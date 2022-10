Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street

Een bearmarket eindigt meestal in Oktober het zou zo maar eens kunnen zo zijn .



Alle toekomstgerichte inflatiemeters wijzen op een daling.



Dit is cruciaal voor de financiële markten. Hoge inflatie heeft recentelijk geleid tot de meest agressieve renteverhogingscyclus van de Fed.

Echter kunnen we dit zien als een geruststelling dat de inflatiepiek al is bereikt en de top van de rentecyclus van de Fed in zicht komt .



Dit toont aan dat de Fed nog steeds een sterke geloofwaardigheid heeft. Voor ons betekent het dat een kortere, scherpere rentecyclus ons basisscenario is.



We zien dalende inflatieverwachtingen in de VS en toenemende recessierisico’s, waardoor rentes op staatsobligaties tegen een piek aan zitten. Dit zou de druk van de ketel moeten halen voor de waarderingen van aandelen .