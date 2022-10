'Sterk derde kwartaal TomTom'

Ik begrijp niet dat er wordt gesproken over een “sterk kwartaal” . Dat het minder slecht ging dan zeer slecht, is waar, maar verdient dat een “houden “ - advies?

Een bedrijf dat al jaren verlies maakt en geen dividend uitkeert.

Ze hebben veel geld (relatief) in kas, maar dat is volgens mij potverteren van de opbrengst uit de verkoop van de kaartendivisie destijds.

Als je de stukken vasthoudt, omdat je een bod verwacht(al jaren wordt dat verwacht…), kom je denk ik bedrogen uit. De concurrentie laat TT gewoon doodbloeden, ook al is TT beter dan Google in je auto. Dat is gewoon waar.