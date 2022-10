Shell aan de slag met megabatterij in Australië

quote: lanciared schreef op 14 oktober 2022 09:17: [...]



Je zit ernaast KooptNederl..... Deze batterijen zijn van het type Redox Flow Batteries.

Zijn heel grote opslag systemen. Google maar eens. In China zijn er al zelfs , die zo groot zijn als een flinke sporthal / mogelijk nog groter te maken. Vele sporthallen naast elkander zijn mogelijk. Op basis van Vanadium.

Zijn gevuld met Vanadium.

Je schrijft : " Al het andere =fout " - Foei - Je zit verkeerd.

Grootste producent van Vanadium in Noord Amerika is AMG , halen dit Vanadium uit recyclage, en zijn wereldmarktleider in Spent Catalysts refinery ; Afgedankte catalysatoren van Olieraffinaderijen, die AMG verwerkt tot bruikbaar / nuttig produkt in hun productiesites Ohio1 en Ohio 2.

AMG heeft trouwens een tijdje terug een JV gesloten met Shell , Criterium genaamd, waar ze deze techniek voor productie van Vanadium willen uitrollen in de ganse wereld.

Is eigenlijk niet gekend. Maar ook in deze richting van groen zijn zet Shell flink op in.

Komen beslist nog vele initiatieven in deze richting.

Google maar wat : Redox Flow Batteries

LR

Het blijft vervuilende industrie omd die batterijen te maken.Als het werkt ben ik voor de klimaattransitie, maar ik kan niet goed tegen linkse dogma's.Kernenergie moet gewoon aan de energiemix worden toegevoegd. Het is veilig. Kost veel minder grondstoffen om te realiseren. Met een paar grote centrales ben je klaar. Niets akkervelden vol pv panelen, de hele zee vol windmolens die ook nog eens vogeltjes doodmaken en dan hebben we het nog niet eens over de opslag wat volgens mij schier onmogelijk is om te realiseren. Gewoon 365/24 betrouwbare energie. Bijkomend voordeel: al het uranium wat je opstookt kan niet meer in kernbommen, moet links toch ook wel aanspreken. Bovendien is er voldoende ruimte voor ontwikkeling in nieuwe technieken en alternatieve brandstoffen zoals thorium. Hopelijk kunnen we dan de tijd overbruggen totdat echt duurzame energie mogelijk is.