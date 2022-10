Olieprijs stijgt

Door dom paniek beleid zitten alle europese huishoudens met een torenhoge gasrekening, die voorlopig wel niet veel zal dalen, want we moeten wel beseffen, dat de flinke prijsdip komt, doordat veel giga gebruikers bijna, of geheel stil liggen, china lijkt wat op te starten, daardoor begint de olie al weer te plussen, als de grote gasgebruikers opstarten, dan gaat de prijs ook weer fors omhoog, op de beurs denkt men dat de lijn weer blijvend omhoog gaat, maar dat komt omdat we alle cijfers de kant op praten, die we willen; omhoog, als dat maar geen berenrally 6 is!!