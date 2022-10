Wall Street koerst flink hoger

Complete scam wat u vandaag zag. Krijg je als er teveel in omloop is. Ze weten bij god niet waar men het kwijt moet.

En 8,2% was echt totaal niet waarop men gerekend had. Men had op iets lager gerekend voor een volgende rally. Toen dachten ze: we doen de rally toch.

De 0,75% van november is nog niet eens ingeprijst. De markten kunnen de huidige rente niet eens aan. Alles is nu al aan het omvallen.