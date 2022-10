Beursupdate: Inflatiecijfer VS valt niet mee

Ik kan me toch niet van de indruk onttrekken, dat ondanks dat de energieprijzen op de markten al weer een tijdje dalende zijn, het bedrijfsleven nu nog even de prijsstijgingen aan het doorvoeren zijn. Want ja, je moet je tenslotte indekken voor wat er eventueel komen gaat. Als het ware wordt de inflatie zo kunstmatig hoog gehouden. De mentaliteit van ik moet eerst voor mezelf zorgen zal echter leiden tot een afbrokkeling van de economie en iedereen snijdt zich hiermee zelf in de vingers. De consument is echt niet gek. Dus zullen in de toekomst veel bedrijven omvallen als de overheden niet ingrijpen. Maar dat verwacht ik trouwens ook van de centrale banken. Waarom zou je met zulke inflatie cijfers het leven nog duurder willen maken door het verhogen van de rente. Het voorbeeld van de Australische centrale bank zou eigenlijk moeten worden gevolgd.