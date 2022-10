Update: TSMC winst overtreft verwachtingen

Als China Taiwan binnenstormt, zal het volgens mij niet lang duren voor de tsmc fabriek de lucht ingaat of gesaboteert wordt. En gezien veel van de onderdelen en machines van asml komen…. Ik zie geen politieke winnaars in dit verhaal. Je mag niet vergeten dat tsmc de defacto leider is in de fabricatie van chip onder de x aantal nm (ben nu even vergeten hoeveel, maar komt er op neer dat er momenteel maar één bedrijf in staat is het meest aantal transistors op een chip te zetten en da’s tsmc). Rommel je daar mee dan heeft dit in onze wereld implicaties op allerlei vlakken want tegenwoordig zitten overal chips is : elektrische wagens, smartphones, slaaptoestellen slimme meters,,…. De volledige wereld wordt op dat moment een beetje armer.