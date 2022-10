Beursblik: Degroof Petercam haalt OCI van kooplijst

quote:

eric schreef op 12 oktober 2022 11:46:

[...] heel verstandig en ik denk dat het wel hierdoor naar 44 gaat maar dan is de rek er ook wel uitEn waarom is dan de rek eruit, OCI is op dit moment by far het goedkoopste aandeel van de beurs, als je kijkt naar K/W verhouding en vooruitzichten KT en MT?Dus lees ik graag, naar de toekomst geschreven de argumenten waarom de rek er dan uit is, want dan kan ik mijn OCI aandelen goed beargumenteerd verkopen als het zover is.