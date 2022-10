Dollar blijft sterk

(ABM FN-Dow Jones) De dollar stijgt maandag, gesteund door de verwachting van meer substantiële renteverhogingen door de Federal Reserve na het sterke Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

De euro stond vanochtend op 0,9686 dollar, een daling van 0,5 procent.

Maandag zijn de aandelenmarkten in de Verenigde Staten gesloten voor de viering van Columbus Day, en de valutamarkt oogt daarom rustig.

De economische cijfers later in de week leveren echter een "pittige" agenda op, met producenten- en consumentenprijzen uit de VS op woensdag en donderdag, stellen analisten van Unicredit Research. De Amerikaanse dollar zal mogelijk meer steun vinden, omdat Amerikaanse macrocijfers waarschijnlijk geen aanzienlijke vertraging van de inflatie zullen laten zien, gezien de kerninflatie hoog blijft", aldus Unicredit.

De trend van een zwakke euro en sterke dollar, die vorige week dinsdag is ingezet, zet maandag door, zei Stefan Koopman van Rabobank. In de visie van Rabobank zal de euro eerst nog een flinke tik omlaag krijgen, richting 0,95 dollar, voordat er sprake kan zijn van echt herstel. Zo lang dat niet gebeurt, is elke stijging van de euro richting pariteit een mooi moment om dollars te kopen, denkt Koopman.

Er is nog steeds een grote interesse in dollars en de futures laten veel shortposities van grote beleggers voor de euro zien, wat het beeld van Rabobank bevestigt dat de dollarkracht nog wel even aanhoudt.

De Amerikaanse banencijfers van afgelopen vrijdag bevestigden dat de Fed ook bij de komende monetaire beleidsvergadering weer een renteverhoging van 75 basispunten doorvoert. Speculatie over een verschuiving naar een iets rustiger tempo kreeg hierdoor geen steun. Ook de notulen van de laatste vergadering van de Fed zullen genoeg signalen bevatten die wijzen op een onverminderd hoog tempo van renteverhogingen.

Volgens Koopman is het goed mogelijk dat de inflatie op enig moment weer hard kan gaan dalen, maar dat zal pas volgend jaar kunnen gebeuren. De Fed zal daar eerst bewijs van willen zien, en er niet op vooruit willen lopen. "De vorige keer liepen centrale bankiers vooruit op de verwachting dat de hoge inflatie van voorbijgaande aard zou zijn en dat heeft ze lelijk opgebroken", aldus de analist. "Die fout willen ze niet nog een keer maken."

Belangrijk is ook het Amerikaanse inflatiecijfer van donderdag.

Europa is intussen aan de weergoden overgeleverd. Als de winter zacht is, dan zullen de gasreserves mogelijk voldoende zijn om de economie goed draaiend te houden. Dit kan in de loop van december en januari duidelijk worden.

Maandag daalt de euro terwijl ook de gasprijs daalt, terwijl de correlatie de laatste tijd andersom was, merkt de Rabobank-analist op. Dit wijst erop dat het vooral dollarkracht is die de markt maandag beheerst, volgens Koopman.

Koopman heeft ook oog voor de Japanse yen, die weer boven 145 yen per dollar staat. Eerder greep de Bank of Japan in op dat niveau, maar dat leverde geen blijvend resultaat op. De vraag is of de centrale bank nu weer zal interveniëren. Daar zijn nog geen signalen van, volgens de analist.

De dollar noteert op 145,52 yen. Aan het begin van dit jaar was dat nog 115 yen.