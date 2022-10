Update: Beursblik: Deutsche Bank verlaagt koersdoel Philips Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor Philips verlaagd van 22,00 naar 18,00 euro met handhaving van het Houden advies, in aanloop naar de derdekwartaalcijfers op 24 oktober. Analisten van de Duitse bank verwachten een zwak kwartaal met een vlakke autonome omzetgroei en een daling van het aangepaste EBITDA-resultaat met 33 procent, naast een fors lagere marge door tegenwind in de aanvoerketens en de aanhoudende problemen met de teruggeroepen slaapapneu-apparaten. In het segment Diagnose en Behandeling voorziet Deutsche Bank een traag herstel na een autonome krimp in de eerste helft van het jaar, dankzij een orderboek dat op recordniveau staat. Ook hier staan de marges echter nog onder druk, onder andere door kostendruk van hoge inflatie, vooral in Noord-Amerika. Ook is er minder vraag naar winstgevende echoscopie-apparatuur. Voor Personal Health rekent de analist op een autonome omzetgroei van 4 procent, vergeleken met een kwartaal eerder, nu de lockdowns in China minder zwaar zijn geworden. Connected Care ziet de autonome omzet nog steeds krimpen, met 5 procent verwacht Deutsche Bank, en marges die "zwaar onder druk staan", omdat er geen omzet is uit slaapzorg, er meer kostendruk is en minder omzet is uit patiëntmonitoren die hoge marges kennen, vanwege beperkingen in de aanvoerketens. Het aandeel Philips noteerde donderdag 2,5 procent hoger op 92,61 euro. (Update om actuele koers toe te voegen.) Bron: ABM Financial News

