Alleen Shell in de plus in lager geopende AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 1,1 procent lager naar 633,40 punten, terwijl de Midkap 1,0 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerde alleen Shell met 0,7 procent in het groen. Grootste daler was Just Eat Takeaway met een verlies van 0,4 procent naar 15,50 euro. JPMorgan Research verlaagde het advies voor Just Eat Takeaway van Neutraal naar Onderwogen. Het koersdoel ging van 15,68 pond naar 13,12 pond. In de AMX wist alleen PostNL net de voeten droog te houden. Air France-KLM was met 3 procent de grootste daler, na een negatief analistenrapport. In de AscX wonnen Kendrion en B&S Group meer dan twee procent. Sarabel Invest vroeg een aandeelhoudersvergadering aan bij B&S met als doel president-commissaris Jan Arie van Barneveld te verwijderen uit zijn positie. Wereldhave was met ruim drie procent de grootste daler. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.