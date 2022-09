Gasveld Groningen op waakvlam

Stomste beslissing denkbaar. Wel te verwachten: de overheid is een olietanker: eerst duurt het eeuwen de kapitein te overtuigen, maar eens overstag gaan opnieuw de oogkleppen op om recht op een volgende ijsberg af te varen. Kapitein die zichzelf vast vol trots op de borst klopt dat hij aan het stuur heeft getrokken. Desastreus beleid. Slachtoffers all over the place. In mijn ogen onvergeeflijk dom beleid.