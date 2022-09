Valuta: sterke dollar geen goed nieuws

Erop of eronder, …



Het was weer een beweeglijke, enerverende en voor velen leerzame beursweek. De aanleidingen voor de beursmalaise zijn langzamerhand bekend. Oplopende rentes, volatiele energieprijzen, zwakke Euro, hoge inflatie in combinatie met stevige looneisen, instabiele- en onberekenbare geopolitieke situatie, en zeker niet minder belangrijk, behoudende outlook’s van bedrijven. Na de forse beursdalingen blijkt dat beleggen niet zonder risico is en sparen om die reden meer aan belangstelling wint door binnenkort hoger verwachte spaarrentes. Een verdere daling van beurzen ligt hierdoor meer voor de hand dan een duurzaam en gefundeerd herstel.



Om die reden blijf ik mijn wenkbrauwen fronsen bij de aanhoudende stroom kooptips van verschillende partijen. Het reduceren of beschermen van effectenposities verkleind beleggingsrisico, aankopen verhogen het risico. Specifiek effectenposities in financiële waarden zoals banken en verzekeraars zijn risicovoller dan voorheen. Banken hebben immers veel kredieten uitstaan, grote hypotheekportefeuilles en lopen bij economische neergang een verhoogde kans op default. Daarnaast beleggen banken en verzekeringmaatschappijen overtollig vermogen en ontvangen premies op de beurs, immers het is hun niet vreemd en ‘Wie appels vaart, die appels eet’. Belegde vermogens voor deze beroepsgroep werken vanzelfsprekend positief als een multiplier bij oplopende beurzen, maar helaas ook sterk neerwaarts als beurzen corrigeren. Kostenbesparingen en efficientieslagen zijn bij banken en verzekeraars een doorlopend proces, dus dat geeft geen verassingen bij de resultaten. Overnames of samenwerkingen geven doorgaans synergievoordelen, maar als hier geen sprake van is, zullen bij dalende beurzen de resultaten van (levens)verzekeraars en andere financiële instellingen danig achterblijven!



Wat is de verwachting? Geen flauw idee, daar ben ik eerlijk in. Onlangs kwam mij ter ore, en werd gediscussieerd over de casus: “Wat nou als Poetin aftreedt of wordt vervangen?,….”. Ik schaar deze onzinnige uitspraken onder de noemer: “Er was eens,….”. Met andere woorden, met ongefundeerde zaken en onzekerheden kun je niet duurzaam en succesvol een beleggingsportefeuille exploiteren. Decimeren ten tijde van verhoogde risico’s, en beschermen van belegde vermogens middels derivaten is meer effectief.



Dan de AEX nog kort even. Tijdens forse opwaartse bewegingen zie je vaak dat de koers van een stock, of in dit geval de AEX, slechts weinig daalt en gretige kopers bereid zijn hogere prijzen te betalen. Dan is het niet zo vreemd dat bij een sterk dalende trend de reboundbewegingen karig zijn, immers verkopers dienen zich sneller aan om aanhoudende verliezen te beperken.



De komende week wordt cruciaal voor de AEX, de verschillende internationale beurzen en de Euro. Rond AEX 633 zou er gesproken, al dan niet tijdelijk, support moeten worden gevonden. Echter, de uitslagen van de Italiaanse verkiezingen, of andere redenen kunnen zomaar bewerkstelligen dat de AEX en andere Indices hard Zuidwaarts zakken. Een aspect heb ik de afgelopen periode nog niet gezien: Paniek met als gevolg capitulatie van koersen. Momenteel is het een lastige en onzekere periode en is het verstandig posities klein, beschermd en overzichtelijk te houden.



Ik denk dat ik weinig beleggers vandaag een goed gevoel heb gegeven, maar mijn vader zei altijd: “Goede kooplui hebben weinig vrienden, en gehaat door concurrenten”.



Jelle Trader