Groen meldt belang in IEX

Bij mij stond de beurs donderdag heel leuk groen, maar dark red black fryday maakte dat geheel anders, ik leed 1 van de grootste dagsverliezen ooit en daardoor was er geen spoortje groen meer te bekennen in mijn porto, opeens werden alle veilige havens subiet naar de kliko verwezen, die vuilbakken leverancier renewi scoorde het hoogste in de min, de laatste tijd ging hij al fors onderuit, van de week een record -14%, gelukkig heb ik hem vroegtijdig geminimaliseerd, zodat de schade mee valt, non dividenders loos ik het eerste als er slecht beursweer op komst is, die gaan dan maximaal de vuilbak in!!

De secund harde daler was het engelse bedrijf shell, veel heel kortzichtige beleggers denken, dat shell geen knaak meer verdiend nu olie en gas vanaf de pieken, terug gaan naar blijvend heel hoog, zolang olie niet onder de 70$ zakt en gas niet meer terugzakt naar 4x de voor coronaprijs is er niks aan de hand bij shell, blijven ze gewoon zwemmen in de knaken en is shell gewoon een hebbedingetje in het huidige beursklimaat, helaas, die beleggers en zeer veel analisten, die het niet lukt om verder dan het puntje van hun neus te kijken, dumpten shell massaal op het vuilstort, hij kelderde van de week bijna 5%, daardoor eindigde mijn porto mega rood -4,5%, niet leuk, maar als ik over de verliezen van andere beleggers hoor, dan geef ik mezelf nog maar een schouderklopje en je weet het, Warren zegt; waarde komt altijd boven drijven, nu de waarde van shell is minstens 50€ per aandeel, dus is geduld een schone zaak!!

Veilige haven nr2; kpn klapte ook meer dan 5% in de puin, voeg daarbij veilige haven ahold, die meer dan 3% verspeelde, dan kan je wel zien, dat zeer veel angsthazen de beurs aan het verlaten zijn, misschien hebben ze wel gelijk, het economische plaatje van bedrijven en particulieren, ziet er heel slecht uit en de steeds meer op de spitsdrijverij, van veel conflicten, zal dat alleen maar verergeren!!

Ook besi kreeg een watje kou van de week -5,51%, ing plaatste zich ook in de 5 minners, die ging nog een tikkeltje harder onderuit, ondanks max neigingen van de rente!!

Eigenlijk niets bleef van de week overeind, ook metaal ging de oudijzerbak in arcelor dik 5% omlaag, aperam drie viertjes en de kleinste amg bonkte 9,44% kelderwaarts, bij Dalm dreigden ze ook met lagere prijzen, maar gelukkig is het bij een dreigiment gebleven, ik denk dat de flink terug gelopen gasprijs, de productie van metaal met oud materiaal, weer interessant begint te maken, dan moet het bij Dalm weer feest worden, nu ja, dat is ook wel nodig om de moed er in te houden, als je zo geslagen wordt op de beurs!!

Mijn oude vriend post nl doet verwoede pogingen om mijn nieuwe koersdoel van 1,50€ te halen, die ging eventjes 11,64% het dal in, laat hem eerst mijn koersdoel maar eens zien te bereiken, dat kijken we verder!!

Vandaag is het geen tuinweer, dat vreemde spul; regen, komt nu weer overvloedig naar beneden en heeft overal voor mooi fris groen gezorgd, de wintergroente staat er picobello bij, dat moet ook wel, want de krant meldt veel meer corona besmettingen, wij prikken ons zelf er wel tegen, met die heerlijke gezonde medicijnen van de Schepper, die leveren topconditie en geen nare bijwerkingen!!

Morgen hopen we ons weer te scharen onder het WOORD, voor de orthodoxe Joden is de sabbath een ultieme feestdag, voor ons geldt dit voor de zondag, die heerlijke rustdag, is een hele fijne grote zegen, waarvoor we HEM in ons lied heel hartelijk danken en eren!!

Maandag hoop ik dat het arme vertrapte Oekraine verder gaat met het land uitjagen van dat geboefte uit rusland, dat nog erger is dan de nazi's, op de beurs verlang ik naar de come back, van de veilige havens, de meest veilige; shell, moet maar het meeste gaan stijgen, vind, hoop ik!! SJALOOM!!!