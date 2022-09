Centrale banken geven aandelen geen lucht

Weer op tijd in de beurs



Je kunt veiligheidshalve wel deels in cash zitten, maar je moet nooit al je vermogen in contanten aanhouden, aldus Salomons.

Op een gegeven moment trekt de economie immers weer aan en aandelenkoersen lopen daarop vooruit. Die omslag op de beurs kan heel snel gaan en is moeilijk te timen, zegt hij.



"Ik ken beleggers die bij de vorige crisis op tijd hun beleggingen hadden verkocht, maar ze gingen daarna niet op tijd weer in aandelen", vult Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer aan.



Tijd



Het is volgens hem belangrijk dat je als belegger de tijd hebt om een recessie uit te zitten.