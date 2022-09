Olieprijs fors lager gesloten

Van die goedkopere olie zullen wij hier niet profiteren aan de pomp, noch zal het de inflatie doen dalen. Vanwege de dure dollar - of is het de waardeval van de euro, waar de markt totaal geen vertrouwen meer in heeft - moeten steeds meer euro’s worden neergeteld voor een vat olie. Het is nu de tijd om de euro te splitsen in een neuro en zeuro nu de markt op z’n gat ligt. De Italiaanse, Griekse enz. schulden worden of zijn allang niet meer houdbaar bij een wat hogere rente.