AEX opnieuw flink lager, grootste klappen voor Shell en ArcelorMittal

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdag opnieuw lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,4 procent tot 648,43 punten. "Gratis geld bestaat op dit moment niet meer", zo concludeerde beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx, nadat verschillende centrale banken de rente afgelopen week verhoogden. Onder meer de Zwitserse, Britse, Noorse en Amerikaanse centrale bank schroefde de rentes op. De hogere rentes raken vooral techbedrijven, zo merkte de expert van Lynx op. Op weekbasis zijn techaandelen als Prosus, Adyen en ASMI dan ook grote dalers in de AEX. "De afgelopen week werd gedomineerd door agressieve maatregelen van centrale banken om de inflatie de kop in te drukken", aldus analist Richard Hunter van Interactive Investor. "Beleggers blijven met blauwe plekken achter nu de economische verwachtingen verslechteren." Macro-economische cijfers bevestigden vanochtend dit beeld. Zo krompen de dienstensector en de industrie in de eurozone in september opnieuw flink. De samengestelde inkoopmanagersindex daalde van 48,9 naar 48,2. Dat is de laagste stand in 20 maanden. "Een recessie in de eurozone is nu echt op handen", waarschuwde hoofdeconoom Chris Williamson van S&P Global Market Intelligence. "Bedrijven wijzen op de verslechterde ontwikkelingen en de toegenomen prijsdruk, vooral als gevolg van de fors gestegen energiekosten", aldus Williamson. Met name Duitsland heeft het volgens hem zwaar. "De uitdaging voor beleidsmakers ligt in het terugbrengen van de inflatie zonder een harde landing voor de economie te veroorzaken. Maar dit wordt steeds moeilijker", concludeerde Williamson. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9755. De olieprijzen daalden met ruim twee procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen leverden ArcelorMittal en Shell 2,1 tot 3,2 procent in. Unibail-Rodamco-Westfield hield de voeten net droog met een plus van 0,4 procent. In de AMX won Air France-KLM 0,9 procent en Basic-Fit 0,3 procent. WDP verloor 4,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een adviesverlaging van Barclays. In de AscX won CM.com 1,4 procent. Pharming daalde 2,9 procent. Bron: ABM Financial News

