Wall Street sluit lager terwijl dollar aansterkt

In een interview met het Amerikaanse programma PBS Newshour zei Erdogan dat de inflatie geen groot probleem is.

„Inflatie is geen verlammende economische bedreiging.”

Hij beloofde dat de inflatie volgend jaar zou dalen en merkte op dat de Turkse supermarkten vol liggen.

„In ons land zijn de schappen niet leeg”, verklaarde Erdogan. „

In Amerika zijn de schappen leeg. In Frankrijk en Duitsland ook.”