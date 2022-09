Olieprijs zakt verder

Zonet kwamen bij ons de nieuwe gastarieven binnen, dat is heel erg schrikken voor huishoudens die met gas verwarmen, voor ons is de schade nog wel te overzien, wij gebruiken alleen gas voor koken en douchen, voor velen zal de koopkracht volledig instorten, ondanks mooipraat van ons kabinet!!

Al een half jaar geleden heb ik gezegd; we plegen economische zelfmoord als we beul poetin in zijn energie willen raken, ik zie het voor mijn ogen gebeuren, heel de economie gaat plat, want olie blijft schaars en daardoor ook duur!!