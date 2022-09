Correctie: Europese beurzen lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een markt die vooral wacht op wat de Federal Reserve en de Bank of England gaan doen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,6 procent op 405,20 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 12.719,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,8 procent met een stand van 6.019,68 punten. De Britse FTSE noteerde dinsdag vlak op 7.233,41 punten. Beleggers blijven voorzichtig, aldus Naeem Aslam van AvaTrade. De markt heeft volgens investment manager Simon Wiersma van ING een verhoging van de beleidsrente door de Fed met 75 basispunten "meer dan" ingeprijsd. "Dat zou een meevaller betekenen als de Fed de rente morgen met 75 basispunten verhoogt. Op een renteverhoging van 100 basispunten zou wel eens negatief kunnen worden gereageerd", aldus de expert van ING. De CME FedWatch Tool wees erop dat 80 procent van de markt rekent op een renteverhoging met 75 punten en 20 procent op een verhoging met 100 punten. "We vrezen dat de Fed ons opnieuw zal verrassen met een enorme renteverhoging", aldus strateeg Florian Ielpo van Lombard Odier Investment Managers. "Na enkele waarschuwingen van bedrijven afgelopen week, lijkt een recessie in de VS niet ver weg", zo stelde Ielpo. De Zweedse centrale bank verhoogde de rente vandaag met 100 basispunten naar 1,75 procent en waarschuwde dat er meer verhogingen aan zitten te komen. Aslam waarschuwde ook voor de hernieuwde spanning tussen de VS en China, daar deze ook op de economische groei kan wegen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft herhaald dat de VS niet zullen aarzelen om Taiwan militaire steun te verlenen. In Duitsland werd over augustus een stijging van de producentenprijzen van 45,8 procent op jaarbasis bekend gemaakt, veel mee nog dan de verwachte 37,9 procent. Juli was al goed voor een stijging van deze prijzen met 37,2 procent. Vanmiddag volgen om 14.30 uur de Amerikanen met de woningbouwdata en de bouwvergunningen over augustus. Later op de dag levert de voorzitter van de Europese Centrale Bank de zogeheten Karl-Otto Pöhl-lezing af, vernoemd naar de inmiddels overleden Duitse centraal bankier. Olie werd dinsdag duurder. Een november-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 85,44 dollar, terwijl voor een november-future Brent 92,29 dollar werd betaald, een stijging van 0,3 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0006. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0027 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0015 op de borden.



Bedrijfsnieuws In Parijs en Frankfurt domineerde het rood. Circa een kwart van de hoofdaandelen noteerde een plus, waarvan het gros dicht bij de slotnotering van maandag bleef. Het aandeel Euronext daalde 6,1 procent nadat Credit Suisse het aandeel van de beursuitbater van de kooplijst haalde. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het rood. De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,7 procent tot 3.899,91 punten, de Dow Jones index won 0,6 procent op 31.019,68 punten en de Nasdaq noteerde 0,8 procent hoger op 11.535,02 punten. Update: om in eerste zin Bnak of England te noemen en om actuele koers euro/dollar toe te voegen. Bron: ABM Financial News

