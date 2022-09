Fed domineert komend beursweek

Nog niet zo heel lang geleden hebben de verschillende Centrale Banken veel in werking gesteld om het, op dat moment lage inflatieniveau, omhoog te brengen. Met de nodige inspanningen en kunstgrepen is dat gelukt.Nu geldt het tegenovergestelde. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de gierende inflatie een halt toe te roepen. Het zal u niet ontgaan zijn dat de 10 jaars rente zowel in Amerika als in Europa fors is opgelopen. Voor(groei- en overgefinancierde) bedrijven wordt het steeds duurder, c.q. uitdagender de eerder gestelde targets door de hogere financieringskosten binnen gehanteerde termijn te realiseren. Daarnaast geldt voor grootbeleggers(Institutionele partijen-> verzekeringmaatschappijen, pensioenfondsen e.d.), dat risicovrije rentevergoeding aan interesse wint. Immers de keus voor risicovrije rente(zeker rendement)versus verwacht rendement aandelenbeleggingen(onzeker rendement-> recessie?) is dan snel gemaakt.Veelal pleiten banken, vermogensbeheerders en brokers dat je te allen tijde belegd moet zijn. Het verdienmodel van deze beroepsgroep bestond vroeger louter uit aan- en verkoopprovisies, welke soms uitmondde in de ‘perverse prikkel’(heen- en weer tennissen van effectenposities van relaties waarbij niet de cliënt, maar specifiek de uitvoerende instantie er financieel beter van werd.) Het verdienmodel bestaat nu uit een vergoeding over het belegd vermogen van een relatie. Je kunt je dan de vraag stellen of de stelling ‘Buy en hold, dus altijd belegd blijven, wel fair is en in lijn ligt met het belang van de relatie. Ik denk het niet!Op het moment dat de economische vooruitzichten verslechteren, geopolitieke spanningen aan de orde zijn, grondstoffen, energie en voedselprijzen sterk stijgen begrijpt een kind zelfs dat het verstandiger is risicovollere investeringen te decimeren of te mijden. Het argument dat inflatie vermogen laat wegteren is arbitrair. Belegd zijn en blijven in een degenererende economisch klimaat met oplopende rentes kan inhouden dat naast het negatieve inflatiecomponent ook het nominale vermogen daalt!The Value Trap. Dit is zeker een punt wat gaat spelen komende maanden folks. Graag zou ik jullie willen attenderen over dit specifieke fenomeen. Beurscommentator Arend Jan Kamp legt haarfijn en correct uit en heeft dit besproken in een van zijn columns. www.iex.nl/Artikel/755017/ Nog iets wat mij opgevallen is. ‘Men’, beleggers, banken, financieel journalisten en vermogensbeheerders, hebben het met name over het jaar 2023, want dan wordt alles beter. Dus, 2022 heeft men kennelijk al afgesloten! Dan heb ik slecht nieuws,…het ergste moet nog komen beste mensen. Primaire beleggers(traders, korte termijn beleggers, ed.) hebben dit al aan de lijve ondervonden. De volgende groep, de zgn. secundaire beleggers(deelnemers in aandelenbeleggingsfondsen) zullen geconfronteerd gaan worden met aanhoudende verliezen, hetgeen hen beweegt tot onttrekking van hun vermogen. Met andere woorden, de money flow zou wel eens negatief kunnen worden om reden dat rendementen achterblijven, maar ook om reden dat beleggers ‘bij moeten passen’ qua inkomen om reden de netelige huidige economische situatie het hoofd te kunnen bieden.Dan nog even iets over beleggers, deelnemers en bezitters van aandelenbeleggingen en/of traders. In mijn actieve dienstperiode was ik deelnemer van een aantal bergoefeningen(klettersteig georganiseerd door Deutsche Bergjager Compagnie). Een volledige uitrusting,(steigijzers, klimtouwen en andere middelen)zeulden wij mee de berg op. Met grote verbazing aanschouwden wij vaak, terwijl we werden ingehaald door lui(toeristen) op gympen in een T-shirt die geheel onvoorbereid de bergtoppen trotseerden. Omhoog bewegen is nog daar aan toe. Maar wat als er slecht weer zich aandiende? De moraal van het verhaal: Je moet terugvallen op voorbereiding, skils en ervaring. Dat geeft het verschil aan tussen professioneel met de materie omgaan of gewoon maar wat freubelen op de beurs, Ehh, nog iets, tijdens het afdalen gebeuren de meeste ongelukken. Bij een beurs is dat helaas ook zo: Omhoog is er geen vuiltje aan de lucht, maar welke maatregelen treft men als onverhoopt de situatie anders loopt dan verwacht?Grafiek: Precair, maar met een helaas onverhoopt negatief vooruitzicht.