Credit Suisse verhoogt koersdoel Shell

Die windfall tax kunnen ze in hoge mate ontlopen, door fors in duurzaam te investeren en wie vanmorgen het verhaal in de telegraaf met Wael Sawan gelezen heeft begrijpt dat vergroenen bij shell in een nog hogere versnelling gaat, dat kan natuurlijk prima, want Wael is een hele goede topbestuurder, die mede door zijn leeftijd ook gewoon meer zicht heeft op de noodzaak om ons klimaat te redden, dat door toedoen van veel mensen ernstig ziek is, kom simpele pensioen fondsjes; zou je deze groene topman, die wel, in zijn voornaam heeft staan, niet eens als de wiede weerga gaan helpen, ons klimaat schreeuwt er om, om via gas naar echt schone groene waterstof te gaan, Christientje doet ook mee, een beetje[bouwvakkers] tempo aub!!