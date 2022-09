Duitsland voorbereid op gasstop Rusland - media

En als ze tekort komen dan draaien we in Nederland gewoon de kraan open voor Duitsland, naar België wordt er ook nog gewoon 18 miljard kuub geleverd, geen probleem.

Als ze de mensen in Groningen goed compenseren voor geleden schade kan de kraan gewoon open, we laten toch niet voor 500 miljard euro aan gas liggen en op deze manier de hele economie in elkaar storten.

Ik denk als je 10 miljard euro compenseert heb je het wel gehad.