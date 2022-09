Powell herhaalt dat krachtig optreden nodig is in strijd tegen inflatie

quote: objectief schreef op 8 september 2022 16:23: [...]



Ik denk niet dat de gewone burger de veelheid aan factoren waarmee de ECB rekening moet houden, maar voor een fractie kan overzien.

Sommigen hebben overal een oplossing voor, behalve voor hun eigen financien.

De gewone burger kan dat best want de ecb heeft een heel simpel mandaat, de inflatie rond het ideaal van 2% houden. Er staat een ecb president die geen whatever it takes mentaliteit heeft. Het zal niet helpen dat ze Frans is en het zal niet helpen dat ze te veel landen te vriend wil houden terwijl ze daarmee nieuwe vijanden maakt.De vraag is overigens of de Italiaanse Draghi dit heel anders had gedaan.