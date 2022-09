Europese Unie bereidt energiemaatregelen voor

quote: Bastert schreef op 7 september 2022 14:12: [...]

Dat is de afgelopen 12 jaar al niet gelukt waarom denk je dat het de volgende keer wel gaat lukken?

Overigens von der Crazy heeft niemand op kunnen stemmen die is aangesteld!

Von der Crazy is aangesteld via het carrousel.Zij werd voorzitter. Franske vicevoorzitter, Lagarde op ECB (dat wilde Macron persé). Allemaal één grote pot nat.Ik denk wel dat bij de volgende NL verkiezingen, de VVD flink zetels verliest. Het MKB is totaal niet te spreken over de komende maatregelen en zij vinden dat Rutte zijn oor laat hangen naar Kaag.Ik voorspel dat beide partijen een heel flink aantal zetels verliezen. En dat zou te wensen zijn.Met zo’n waardeloos, afwachtend en stoïcijns kabinet is het vragen om nog meer problemen.Het zijn echte struisvogels. Ze vluchten om niet bij belangrijke bijeenkomsten te hoeven zijn en kijken de andere kant op, zodat ze geen crisissen zien.