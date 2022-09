Beursblik: beursexperts extreem somber maar Shell doorstaat storm

Zie je wel dat ik een echte expert ben, ik ben somberder dan somber, heb met name na de vakanties grote klappen voorspelt, waarvan we nu nog maar het begin zien en klap op de vuurpijl, hoe lang beveelt Jan al niet shell aan als strong buy, omdat daar in deze zeer sombere beurstijden, nog leuk mee te verdienen valt, sorry voor het eigen schouderklopje, maar als anderen het niet doen, moet je gewoon je zelf eens kietelen, om overeind te blijven, ook zelfs bij een dalende koers, levert shell extra aandelen op!!

Ja, gouden tijden voor shell is ook nogal somber over het beursverhaal, maar gezien zijn logo, best optimistisch over shell, toch was het van de week weer de beurt van een dipweek, waaraan ook shell niet ontkwam, de gouden kip lag van de week klatergouden eieren -2,47%!! ook is de reden van geen dividend verhoging te voorschijn gekomen, Bennetje gaat in de vut en die moet natuurlijk een leuk zakcentje mee krijgen, shell vertroeteld zijn werknemers nogal en je weet het; wie het dichtste bij het [olie] gestookte vuur zit, warmt zich het beste!!

Martin had maar een mager 6je op de lagere school voor rekenen en daardoor zag hij het haas niet zo best liggen bij topcoureur shell; ik had altijd een omgedraaide 6, daardoor zie ik dat haas iets beter liggen, denk ik, shell is de minst vuile olieboer, met de zwaarste gasweging en daardoor zeer winstgevend, shell verdiend ook heel veel met handel, daar is op het ogenblik ook knaken raperij aan de gang en al krijg je de div dan niet van shell, Bennetje heeft zeker de laatste jaren de bonus wel verdiend, dan krijg je hem nu, die div verhoging, van Christientje, dankzij de al maar verder leeg lopende € !!

Het beste bankje van europa schreef eindelijk weer eens groen+1,18%!!

Kpn kon net de groene eindstreep niet halen -0,16%!!

Mijn sombere geluiden over aperam, waren niet uit de lucht gegrepen, die daalde 6,16%, gelukkig heb ik hem toch nog meer richting shell verschoven, want wie gisteren, wat later de berichten over energie en dan met name gas volgde begrijpt wel, dat maandag de fabriek in Genk niet herstart!!, bij Dalm blijft het prijzenbord aardig stabiel, waarschijnlijk door het extreem dure gas, dat stuwt de vraag naar oud metaal!!

Chip smaakt niet met die recessie kruiden, ze gingen allemaal vet rood, besi nog het minste, maar die moest ook 3,65% laten gaan!!

De concurent van Dalm, dook het verste naar beneden van de week, renewi leverde 67c in!!

Vandaag wordt Michail Gorbatsjov begraven, het beultje wil er niet bij zijn, zogenaamd omdat hij geen tijd heeft, michail wilde zijn land optillen richting westerse vrijheid en welvaart, conservatieve ras communisten, blokkeerden hem uiteindelijk en nu zijn ze weer terug bij af; dictatuur en armoede voor het gewone volk, super de luxe voor de partijtop!!

De geschiedenis leert dat zulke veel belovende mensen hun missie vaak niet af kunnen maken, denk aan de beide Kennedy's en aan Martin Luther King!!

Vanmorgen, dankzij de uitbundige zon, Opnieuw een heerlijke massa soeptomaten geplukt, zij zorgen voor een veel veiliger corona vaccin, dan moderna, zonder schadelijke bijwerkingen en hoogst belangrijk; zij versterken het immuun systeem!!

Morgen tot rust komen onder het WOORD, geestelijke brandstof bij tanken, aan de voet van het kruis, bij de Grote Rustaanbrenger; de HEILAND!!

Maandag hoop ik dat die gouden kip weer echte gouden eieren gaat leggen, want oxxio heeft de terugleververgoeding van de zonnepanelen sterk verlaagd en die giga dure energie rekening moet wel betaalt worden, het kon wel eens zijn, dat die wrede beul en de Opec een handje gaan helpen!!, SJALOOM!!