'Pakketvolumes InPost beter dan verwacht'

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het tweede kwartaal van dit jaar hoger dan voorziene pakketvolumes gerealiseerd, terwijl ook het EBITDA-resultaat de verwachtingen overtrof. Dit oordeelde analist David Kerstens van Jefferies donderdagochtend. In het tweede kwartaal viel de EBITDA 18 procent hoger uit dan waar de consensus op mikte, merkte Kerstens op, terwijl de volumes 7 procent hoger lagen dan verwacht. Hierdoor wist InPost marktaandeel te winnen. De omzet overtrof de consensus met 4 procent, aangejaagd door een vergelijkbare groei van 23 procent en de overname van Mondial Relay. Vooral in Polen stegen de volumes sterk met 20 procent, terwijl de volumes in het Verenigd Koninkrijk zelfs met 225 procent aantrokken. De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd en InPost blijft terughoudend over de volumeontwikkeling, aldus Kerstens, ondanks een sterke groei dit jaar. Ook de winstgevendheid ziet er beter dan verwacht uit, zo oordeelde de analist. Jefferies heeft een koopadvies op InPost met een koersdoel van 8,00 euro. Het aandeel sloot woensdag op 5,14 euro. Bron: ABM Financial News

