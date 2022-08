Beursblik: Bryan Garnier zet Ahold op kooplijst

Voorlopig waren vandaag heel wat prijskaartjes bij Ahold weer klant onvriendelijker, Jumbo volgt ook wel, daar kan je ook al geen bakkie meer tappen, onze dorps super Hoogvliet is beduidend goedkoper dan de dure Ahold en ook als Jumbo, dus hou je benzine maar in je tank als Hoogvliet in de buurt is, want hun assortiment is ook niks minder!!