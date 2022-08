ING stopt met Yolt

Yolt is gebaseerd of beter gezegd maakt gebruik van PSD2. Een Europese wetgeving over hoe digitale betalingen lopen en uitgewisseld kunnen worden tussen financiele bedrijven en commerciele bedrijven.

Iets waar je metname als particulier gewoon echt ver van weg moet bljiven als je iets om je privacy geeft.



PSD2 geeft, vaak door slim gemaakte en handige apps'particulieren, inzicht in allerelei verzekeringen, abonnementen, automatisch overschrijvingen etc.. Hier worden dan apps voor gemaakt maar in de kleine letters staat dat hun api deze informatie dus uit jouw bankgegevens/rekening mag halen. Zij mogen deze gegevens dan zelf gebruiken om je dan bijvoorbeeld weer gerichte marketing spam/mail/reklame te sturen.

Dus als ze zien dat jij iedere maand een fitness abonnement betaald, kunnen ze daar mooi op inspelen om jouw bijvoorbeeld korting te geven op thuis fitness apparatuur omdat je daar waarschijnlijk toch in geintresseerd bent.



PSD2 is een super tool voor commerciele bedrijven en banken die al je data willen hebben. Want data en persoonsgegevens = geld waard.



Ook Yolt is hierop gebouwd en bedrijven kunnen dan weliswaar gebruik maken van een hele mooie tool van ING, maar onderwater geven ze hun complete finanicele historie en betaalgegevens aan derde (commericele bedrijven anders dan hun eigen bank)