Update: FDA: Philips roept weer apparaten terug

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips roept een deel van zijn zogeheten Bipap-apparaten in de Verenigde Staten terug. Dit maakte de Amerikaanse toezichthouder FDA maandag bekend. De beademingsapparaten zouden verontreinigd plastic bevatten dat mogelijk in de motor van het apparaat terecht zou kunnen komen. Dan kunnen er "zorgwekkende" chemische stoffen vrijkomen. Ook kan het plastic ervoor zorgen dat de machine plotseling uitvalt tijdens het gebruik. Philips bemerkte het probleem vorig jaar, maar toen ging het slechts om enkele tientallen apparaten. De FDA benadrukt dat deze terugroepactie losstaat van de eerdere terugroepactie, waarbij afbrokkelend schuim voor problemen zorgt. Wel is het zo dat de terugroepactie van vandaag apparaten betreft die al eerder werden teruggeroepen door Philips. "We maken haast om dit nieuwe probleem in de komende weken op te lossen', zei een woordvoerder van Philips maandag tegen ABM Financial News. Omdat de apparaten toch al worden vervangen of aangepast, brengt de nieuwe terugroepactie volgens de zegsman "nauwelijks extra kosten met zich mee". Philips verkocht in de VS 386 Bipap-machines tussen 6 augustus 2020 en 1 september 2021 die het euvel hebben. In sommige gevallen is het mankement al verholpen bij de eerdere terugroepactie vanwege het afbrokkelende schuim. Wereldwijd roept Philips in totaal 1.700 apparaten terug. In Nederland gaat het om nul apparaten. Update: om extra informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

